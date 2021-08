Właściciel sklepu internetowego Stipl.pl ogłosił dziś, iż w jego ofercie pojawiły się produkty renomowanej holenderskiej firmy Masters - jednej z najbardziej znanych i cenionych firm na europejskiej scenie jeździeckiej.

Kilkadziesiąt nowych produktów, w tym m.in. pasze, suplementy, akcesoria dla koni i jeźdźców. Wszystko to od dziś już dostępne w sklepie Stipl.

"Bardzo mi zależało na tej współpracy. Produktów Masters sam na co dzień używam i z czystym sumieniem mogę je polecić każdemu koniarzowi. Doskonała jakość w przystępnej cenie. A jeśli do tego dodać inne marki, które dzięki tej współpracy pojawiły się w Stiplu (m.in. Energys, Galvet, Makana, Subli, Silveco, Voermeesters) - z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że każdy znajdzie już u nas coś odpowiedniego dla siebie i swojego konia." - Karol Zielinski, właściciel stipl.pl

Masters to nie tylko pasze najwyższej jakości

"Masters to nie tylko pasze najwyższej jakości. To też doskonałe witaminy, czy akcesoria jeździeckie. Przez ostatnie lata zbudowaliśmy bardzo mocną pozycję na rynku Europy Zachodniej, jak i w Polsce. Bardzo się cieszę na współpracę ze Stiplem. Dzięki niej nasze produkty trafią do jeszcze szerszego grona odbiorców i wspólnie zadbamy o zdrowie koni w całym kraju." - Zbigniew Kowalik, Masters Polska

Dzięki tej współpracy Stipl staje się jednym z największych w Polsce internetowych sklepów z pożywieniem dla koni

Stipl od samego początku istnienia stawiał przede wszystkim na oferowanie najwyższej jakości produktów dla koni. Stąd też od miesięcy skupia się na rozbudowywaniu swojej oferty dostępnych pasz, suplementów, witamin i innych zdrowych produktów pokarmowych.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Masters i wprowadzeniu do sprzedaży produktów kilku innych dobrze znanych marek, może już poszczycić się kilkuset pozycjami z tej kategorii dostępnymi na swojej stronie internetowej.

"A to nie koniec." - przekonuje Karol Zielinski - "Dla koni mamy już prawie wszystko. Na kilku markach jeszcze mi jednak zależy. I niedługo dołączą do oferty. Jestem o tym przekonany."